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Чем заняться в предновогодние выходные

Культурно-просветительские, развлекательные и музыкальные мероприятия, которые состоятся в предновогодние выходные в Пскове, порекомендовал посетить глава города Борис Елкин,

Псковичей и гостей города приглашают посетить новогоднюю ярмарку, организованную Центром туризма и творческих индустрий Пскова (Георгиевская, 4). Мероприятие пройдёт в субботу, 21 декабря, с 11:00 до 16:00. В воскресенье, 22 декабря, ярмарка открыта с 10:00 до 15:00.

В новогоднее путешествие можно отправиться вместе Машей и Витей. Мероприятие пройдёт на площадке Дома офицеров (Комдива Кирсанова, 5) в эти субботу и воскресенье. Начало в 14:00.

Сходить вместе с детьми также можно и на новогодние спектакли. Несколько праздничных мероприятий пройдёт на площадке Городского культурного центра (площадь Победы, 1) в воскресенье, 22 декабря. Начало в 13:30 и 15:30.

Все желающие смогут насладиться музыкальным исполнением русских романсов. Концерт пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии (Некрасова, 24) в эту субботу, 21 декабря. Начало в 17:00.

Осмыслить вместе с артистами чувства Татьяны Лариной предлагает детская школа искусств Пскова (Олега Кошевого, 8). Мероприятие состоится в воскресенье, 22 декабря, в 17:00.

Погрузиться в атмосферу праздника приглашает парк аттракционов «Волшебная гора» (Завеличенская набережная, 2). Мероприятие пройдёт 22 декабря с 15:30 до 18:00.

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