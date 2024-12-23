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Аттракционы, новый мост и фонтан: значимые для Пскова проекты перечислил глава города

Значимые проекты, которые были реализованы в Пскове в 2024 году, назвал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» телеканалу «Первый Псковский».

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«Я считаю, что 2024 год был насыщен событиями – это как культурно-массовые мероприятия, так и серьезные объекты стратегического характера, а также объекты сервиса и культуры», – отметил глава города.

Новый фонтан в Пскове открыли 27 июля. Фото: Фёдор Егоров

Одним из первых значимых проектов Борис Елкин назвал открытие мультимедийного фонтана на Четырёх углах в Пскове. «Стоит сказать отдельные слова благодарности Михаилу Юрьевичу [Ведерникову, губернатору Псковской области. – ПАИ] и Сбербанку за то, что у нас появился такой замечательный фонтан. Конечно, в стране уже есть подобные конструкции, но в Псковской области такой фонтан появился впервые. И конечно, он по-своему уникален», – сказал он.

Ещё один эффективный проект, который имеет особое значение для города, – открытие парка аттракционов «Волшебная гора», добавил Борис Елкин.

Колесо обозрения в новом парке аттракционов Пскова работает круглогодично. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Конечно, он ещё не завершён до конца, и нас впереди ещё ждёт много новинок от инвестора. Однако уже можно сказать, что отчасти визитной карточкой города стало появление большого полноценного колеса обозрения. Оно уникально тем, что работает круглый год, в отличие от того, которое у нас используется и стоит сейчас в центре города. И это, конечно, придаёт дополнительный антураж. И зимой можно увидеть совсем другие виды города Пскова, в отличие от тех, которые мы видим летом», – подчеркнул глава Пскова.

Кроме того, в Пскове был построен пешеходный мост, напомнил Борис Елкин.

Новый пешеходный мост в Пскове пользуется особой популярностью у туристов. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Кстати, недавно узнал, что не все знают, где он. Но рекомендую псковичам прогуляться по центру города, вокруг кремля и увидеть наш новый мост. По этому поводу, его целесообразности и внешнего вида есть разные мнения. Но хочу отметить, что проект, действительно, прошёл все этапы согласования. Это такой полноценно народный проект, потому что он проходил все методологические, общественные советы. Кроме того, был срез общественного мнения. Так что и мнение экспертов, и народное мнение учитывались при его разработке», – заключил глава Пскова.

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