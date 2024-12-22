О новогодних фейерверках и гирляндах, резонансных возгораниях и простых правилах пожарной безопасности – в интервью со специалистом МЧС

17:44, 22 декабря 2024, ПАИ

Где в новогоднюю ночь можно запускать салюты и зажигать бенгальские огни, как правильно устанавливать буржуйки, зачем нужно белить печи и какой газовый баллон можно устанавливать дома? На эти и другие важнейшие вопросы ответил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как нельзя и где можно

– Антон Николаевич, в Псковской области использование пиротехники, кроме новогодней ночи, запрещено. Как запрет соблюдается?

– Да, действует запрет указом губернатора области. За нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей.

Подобные дела возбуждают комиссия правительства Псковской области и сотрудники полиции. В прошлом году был прецедент – запустили фейерверки с движущейся машины. Нарушителями занималась полиция, она же наложила наказание, а мы провели с ними профилактическую работу.

– Местные власти определяют площадки, где в новогодние праздники можно будет запускать фейерверки и пиротехнику. Каковы критерии площадок и сколько их?

– Открытые площадки устанавливает орган самоуправления. Площадка должна быть расположена на определённом расстоянии от зданий, строений и деревьев. В основном такие места определяют на центральных площадях, где проводятся новогодние мероприятия. В области обозначено пока шесть площадок, будет больше – их тоже возьмём на учёт.

– Как считаете, будет ли в связи с новогодним послаблением канонада во дворах или интерес к этому делу снизится?

– Это уже наша традиция: президент всех поздравил и все сразу побежали на улицу взрывать пиротехнику. Граждане будут так поступать на свой страх и риск, в каждом дворе инспектора не поставишь, но повторю: предусмотрены административная и уголовная ответственности за нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

– А если очень хочу запустить фейерверк возле дома или на личном участке, но не хочу ехать на площадку, как мне поступить?

– Смотрим в инструкцию к пиротехнике и чётко выполняем всё, что там прописано: как запускать, где, на каких расстояниях.

Если сделать так, как положено по инструкции, то есть в безветренную погоду найти место на соответствующем безопасном расстоянии от строения, без пожароопасных объектов, деревьев и транспорта, то почему бы и не запустить.

Главное – если не загорелось, сразу не подходить. Однажды у меня самого из 18 залпов сработало только 10, остальные заглохли. Прежде чем подойти, подождал пять минут, дома окунул устройство в ванну, потом утилизировал. Именно так нужно действовать. От брака никто не застрахован. Вообще лучше сначала засыпать устройство снегом, мало ли что там может тлеть. Но во избежание травм ни в коем случае не брать сразу в руки, рассматривать и трясти. И нужно помнить о 69-м федеральном законе, который в 34-й и 38-й статьях определяет, что граждане несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

– Когда у нас последний раз были ситуации, что из-за пиротехники возникали реальные проблемы?

– С 2020 года на территории Псковской области пожаров, травматизма или гибели людей из-за пиротехнических изделий не зарегистрировано. Последний был в 2019 году – пиротехника попала в автомобиль и он сгорел. Тем не менее, напоминаю, что с 1 марта 2023 года внесены изменения в правила противопожарного режима и теперь даже дома запрещены бенгальские огни и хлопушки – можно только на улице, в специальных местах. Мы граждан предупреждаем, что нужно соблюдать эти правила. Проводим профилактическую работу и информирование продавцов пиротехники, что необходимы сертификаты на продукцию.

Проблемы точек продажи

– Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос запрета онлайн-продажи пиротехники. А некие общественники вообще предлагают запретить использование любой пиротехники в новогоднюю ночь. Что вы думаете об этом?

– Пиротехника – вечный атрибут Нового года, мы от этой традиции никуда не денемся. А вот решить на законодательном уровне вопрос с продажей пиротехники через интернет-магазины было бы неплохо. Этот сегмент не проконтролировать ни по сертифицированности продукции, ни по нормам её размещения и хранения, ни по запрещённой продаже несовершеннолетним. Поэтому мы сейчас направили по всей территории региона информационные письма о недопустимости продажи пиротехнических изделий лицам, не достигнувшим совершеннолетия. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственности. Все точки продажи мы не отсмотрим, и прав таких нет. Действуем профилактически и работаем с населением.

– Когда человек, работающий в точке выдачи заказов, видит, что за пиротехникой пришёл ребёнок, он вправе отказать?

– Он обязан это сделать. Точно так же, как в магазине несовершеннолетнему ребёнку никто не продаст алкоголь или сигареты.

– И тут уже встаёт вопрос хранения пиротехники, ведь точки выдачи заказов очень часто оборудованы на первых этажах жилых домов.

– Для магазинов существуют нормы по объёму и времени хранения пиротехники, там отдельные складские помещения определённой площади, на витринах только муляжи и так далее.

А в пунктах выдачи каждый день поток, всё упаковано и неизвестно, что внутри. Невозможно проконтролировать и нет установленных правил. Так что простор для работы законодателей здесь явно есть.

– Сколько у нас точек продажи пиротехники, которые тоже нужно проверять?

– Пока на территории региона 13 точек, но будет ещё. Проверки мы проводим только в случаях, когда риск чрезвычайно высок. Внеплановые сезонные проверки пиротехники проводятся по основаниям, которые определил законодатель, и на данный момент таких законных оснований нет. Мы занимаемся профилактической работой. Разъясняем требования к продаже пиротехники: что должно быть, какая документация, сертификаты, как хранить, продажа несовершеннолетним запрещена и так далее.

Прочь с ёлки!

– Новогодние гирлянды становятся всё длиннее и ярче. Напомним о правилах безопасности.

– С момента выхода федерального закона о техническом регламенте и требованиях пожарной безопасности в 2008 году вся подобная продукция, которую мы покупаем в магазинах и на маркетплейсах, сертифицирована. Естественно, перед каждым использованием нужно проверить гирлянду на предмет повреждения изоляции. Если видим, что где-то лампочки не горят, гирлянда начинает нагреваться, с ёлки снимаем. Если гирлянд несколько, каждую включаем в отдельную розетку. Не стоит оставлять гирлянду включённой на ночь или когда вы уходите из дома. Что касается самой ёлки, то она не должна касаться стен и потолка, рядом не должно быть отопительных приборов и тем более открытого огня. Всё просто – новогодняя безопасность основана на здравом смысле.

– Какие меры безопасности будет предпринимать МЧС на новогодних праздниках?

– Силы и средства главного управления будут в режиме повышенной готовности, создадут группу для ликвидации возможных последствий различных происшествий. Что касается государственно пожарного надзора, то сейчас мы проводим профилактические мероприятия, а в период новогодних мероприятий, которых по области запланировано 328, и на массовых гуляниях в каждом районе будут дежурить наши сотрудники. Также на учёте 103 объекта православной церкви, где в рождественскую ночь пройдут богослужения, и на этих объектах обеспечим дежурство.

– Как по вашим ощущениям, год от года новогодние праздники для сотрудников МЧС проходят всё спокойнее или ничего не меняется?

– Непосредственно в новогоднюю ночь очень мало происшествий. Всё самое «интересное» начинается с вечера первого января. Люди просыпаются, продолжают праздновать, и вот тут идут возгорания – в основном из-за курения в нетрезвом виде, неосторожного обращения с огнём и так далее. Здесь на профилактическую работу мало надежды, всё зависит от сознательности граждан, ответственности за свою жизнь.

Бережёного бог бережёт

– На длинных новогодних каникулах многие уезжают. Какие советы вы можете дать людям, оставляющим свой дом?

– Во-первых, всё по возможности нужно обесточить. Следует закрыть все окна и двери, оставлять ключи только доверенным лицам. Почему важно всё обесточить максимально? У нас был случай с индукционной плитой. В отсутствие хозяев кот уселся на этой плите, а там ещё стояла кастрюля. С неё все пошло, и кухня сгорела. Лучше дважды обойти свой дом и мысленно проанализировать, всё ли проверил, что может загореться. Стоит также газ перекрыть. Пожар проще предотвратить, чем потушить.

– А что с печками и банями в частном секторе?

– В этом году снижение по всем нашим показателям – по количеству пожаров, гибели, травматизму людей. За исключением, к сожалению, гибели детей. В прошлом году один ребёнок погиб, а в этом три. Большой процент населения практически не проверяет и не обслуживает печки перед сезоном. А обязательно посмотреть, нет ли трещин. Печка должна быть побелена, чтобы было видно, идёт черный дым или нет. Возле топки должен всегда быть притопочный лист, топка должна быть закрыта, никаких дров рядом с печкой. Печь вообще никогда нельзя оставлять без присмотра.

– Сейчас много современных котлов, каминов, модных буржуек.

– Здесь вопрос установки – по уму поставлена печка или нет. Когда я работал в Псковском районе, однажды за месяц возникло пять возгораний, и все с печками, оборудованными металлическими блестящими трубами и установленными вплотную к стенам, без зазоров. А в стенах строительная вата. Она не горючая, но аккумулирует тепло, как батарейка, и передаёт его на деревянные стены. Начинается тление, и потом имеем, что имеем. Всегда нужно проверять, контролировать, не перекалить и главное – не оставлять без присмотра, чтобы не случилось беды. И неважно, где установлена печь – в доме или в бане. Печь она и в Африке печь – требования безопасности одинаковые.

– Какие наиболее резонансные пожары случились в этом году и с чем они были связаны?

– Недавно в жилом доме в Островском районе погибли двое несовершеннолетних детей. Установлено, что там был аварийный режим работы газового оборудования. Сейчас материал находится в следствии, идут разные экспертизы. Думаю, причина в разгерметизации большого газового баллона, который нельзя ставить в жилом доме, нужно на улице в металлическом ящике. Дома можно использовать баллон только до пяти литров. Всё, что больше, должно быть вынесено на улицу, так определено законодательством. Да, это неудобно, но прежде всего безопасно.

Второй страшный случай произошёл в Стругах Красных в сентябре, он тоже связан с проблемами на кухне. Погибли трое – папа, мама и ребёнок, страдавший ДЦП.

Основными причинами пожаров всегда остаётся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Эти три причины всегда впереди. Ещё раз граждан призываю: будьте внимательны ко всем отопительным, электронагревательным приборам и к курению. Жизнь у нас одна, и по большому счёту никто кроме нас соблюсти эти меры безопасности не может.