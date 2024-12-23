Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области, погиб один человек

10:32, 23 декабря 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 21 декабря в Пскове на улице Юбилейной на десятом этаже дома в однокомнатной квартире выгорела изнутри кухня по всей площади, квартира закопчена по всей площади. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильника. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек, а также спасли от огня квартиру.

Также сгорело потолочное перекрытие в хозяйственной постройке на улице Дзержинского в Кунье. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

22 декабря возгорание произошло на первом этаже жилого дома на улице Ленина в Идрице Себежского района. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в розетке. Сотрудники МЧС эвакуировали четыре человека, в том числе три ребёнка, а также спасли от огня квартиру.

Кроме того, пожар произошёл в пристройке нежилого здания на улице Советской Армии в Пскове. На месте пожара обнаружен погибший 57-летний мужчина. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Помимо этого, хозяйственная постройка выгорела изнутри на улице Совхозной в деревне Шелково Великолукского района. Там же в жилом доме огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.