Программу «Земский муниципальный служащий» можно и нужно считать частью муниципальной реформы - Александр Котов
Программа «Земский муниципальный служащий» является частью муниципальной реформы, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Можно и нужно считать эту программу частью муниципальной реформы, потому что, реформируя систему местного самоуправления, мы понимаем, что без кадров, без профессиональной подготовки кадров вообще, в принципе, решить ничего нельзя. Люди, которые работают в системе управления, должны быть профессионально грамотны и должны внимательно относиться к просьбам и проблемам людей», - сказал он. Ранее спикер Собрания рассказал о важности принятия этой региональной программы.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».
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