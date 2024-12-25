Над воссозданным в Пскове храмом будут летать ангелы – Михаил Ведерников
Один из храмов, над которым будут летать и петь ангелы, воссоздадут в Пскове в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью на телеканале «Первый Псковский».
«Мы всё покажем и расскажем. Идей много, в том числе есть идея по чертежам воссоздать один из храмов, над которым будут летать и петь ангелы», – отметил он.
Напомним, что новую туристическую программу «Рождество начинается здесь» губернатор анонсировал в бюджетном послании на сессии Псковского областного Собрания.
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