Над воссозданным в Пскове храмом будут летать ангелы – Михаил Ведерников

11:28, 25 декабря 2024, ПАИ

Один из храмов, над которым будут летать и петь ангелы, воссоздадут в Пскове в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью на телеканале «Первый Псковский».

«Мы всё покажем и расскажем. Идей много, в том числе есть идея по чертежам воссоздать один из храмов, над которым будут летать и петь ангелы», – отметил он.

Напомним, что новую туристическую программу «Рождество начинается здесь» губернатор анонсировал в бюджетном послании на сессии Псковского областного Собрания.