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Михаил Ведерников: Мы хотим, чтобы Псков был родиной православного Рождества

О проекте «Рождество начинается здесь» в Пскове рассказал губернатор Михаил Ведерников в большом интервью телеканалу «Первый Псковский».

О реализации проекта «Рождество начинается здесь» в Пскове рассказал губернатор Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Целый ряд дополнительных проектов [в сфере туризма. – ПАИ] будет реализован со следующего года. И тема Рождества тоже будет затронута. Мы связываем её с Псковом и хотим, чтобы Псков был родиной православного Рождества. По этому поводу уже разработана целая программа и концепция», – отметил глава региона.

В городе изменится облик улиц и домов. Также будут появляться новые локации с инсталляциями и различными малыми архитектурными формами, обратил внимание Михаил Ведерников. Ранее глава региона рассказал о проекте воссоздания храма, над которым будут летать и петь ангелы.

«Это будет отдельная экскурсионная программа. Мы представляем, как это должно выглядеть. Будет интересно, особенно в зимний период», – добавил он.

В области делают всё возможное и невозможное, чтобы максимально быстро развивать регион и повышать его туристическую привлекательность, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Цифры говорят сами за себя. У нас в этом году на 13% вырос турпоток и на 14% выросло число экскурсантов. Кстати, замечательная выставка открылась на площадке Псковского музея-заповедника. Я тоже всем рекомендую посмотреть. Она посвящена псковской иконописи. Очень здорово, мы с ребятами-волонтерами её посетили и остались довольны», – заключил глава региона.

Напомним, что новую туристическую программу «Рождество начинается здесь» губернатор анонсировал в бюджетном послании.

Ранее сообщалось, что более 670 тысяч человек посетило музеи Пскова за 11 месяцев. Кроме того, отмечалось, что загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами. Также ранее эксперт рассказала, на сколько дней туристы задерживаются в Пскове.

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