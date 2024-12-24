Поток граждан из Эстонии в Псковскую область увеличился в преддверии новогодних праздников

19:49, 24 декабря 2024, ПАИ

В преддверии новогодних и рождественских праздников увеличился поток граждан из Эстонии в Россию, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможни в автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» оформили 23 декабря 463 гражданина, за предыдущие сутки – 783 физических лица, в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» 23 декабря оформлено 658 граждан, 22 декабря – 899 физических лиц на въезд в Россию.

Псковская таможня работает в штатном режиме. По имеющейся информации, со стороны Эстонии в направлении въезда в РФ в течение последних дней образуются очереди граждан, желающих пересечь границу.

На скопление физических лиц на эстонской стороне влияет усиленный, длительный контроль эстонскими контрольными органами граждан и перемещаемого ими багажа. Кроме того, на значительное увеличение желающих пересечь границу через пункты пропуска в Псковской области повлиял факт изменения режима работы эстонского пункта пропуска «Нарва-1» (сопредельный со стороны России пункт пропуска «Ивангород» в Ленинградской области) с круглосуточного на сокращённый режим работы (ежедневно с 7:00 до 23:00 по местному времени).

В настоящее время псковские таможенники оформляют легковые и грузовые транспортные средства, автобусы, а также физических лиц, следующих через границу пешим порядком, по мере их пропуска эстонской стороной и прохождения паспортного контроля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ, прокомментировала ситуацию с очередями на границе Псковской области и Эстонии.