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Общество

Идеи для зимнего отдыха в Псковской области предложил туристам Михаил Ведерников

Идеи для зимнего отдыха в Псковской области предложил жителям Псковской области и туристам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Презентационный ролик со знаковыми достопримечательностями Псковской земли он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Приглашаю вас всем вместе провести эти дни в Псковской области», – сказал губернатор и перечислил список туристических мест.

В их числе крепости в Пскове и Изборске, украшенные гирляндами Печоры, Мальская долина с возможностями для активного зимнего отдыха. Также можно посетить праздничную ярмарку на улице Пушкина, чтобы приобрести псковские сувениры, подарки ручной работы и деликатесы фермерских хозяйств, и познакомиться с псковскими барсиками.

Вместе с детьми можно развлечься на главном катке в центре Пскова с видом на кремль, а также посетить парк аттракционов, чтобы прокатиться на 50-метровом колесе обозрения и увидеть красоту старинного Пскова.

Ещё больше идей для зимнего отдыха – на портале путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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