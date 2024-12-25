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Культура

Более 360 тысяч человек посетило мероприятия в Псковской области в этом году

Более 360 тысяч человек посетило мероприятия в Псковской области в 2024 году. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Татьяна Мартынова. Фото: ПАИ

«Хочется отметить, что у нас каждый год идёт прирост по посетителям. Каждый сезон с мая по сентябрь у нас становится всё больше мероприятий, следовательно, идёт рост и по посетителям», – отметила Татьяна Мартынова.

Мероприятия ТКД в области посетило свыше 360 тысяч посетителей, подчеркнула она. Однако, на данный момент цифра уточняется, следовательно, до конца года она может поменяться, обратила внимание Татьяна Мартынова.

Фото: ПАИ

Всего в Псковской области за 2024 год прошло 15 фестивалей. «Я посчитала количество дней фестивалей – мы фестивалили 55 дней, не считая подготовительного этапа. Это уже работа на площадках», – обратила внимание она.

Основными мероприятия в регионе за этот год Татьяна Мартынова назвала выставку «Россия начинается здесь» в Пскове, посвящённую 80-летия со дня образования области, а также «Дни пушкинской поэзии и русской культуры».

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