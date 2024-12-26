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Общество

Эксперты: Событийка становится катализатором внутреннего туризма в районах Псковской области

Насыщенный событийный календарь становится катализатором внутреннего туризма и в районах Псковской области, считают эксперты Псковского агентства информации. Один из наиболее показательных примеров – фестиваль в Гдовском районе на берегу Чудского озера «Наше море».

  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ
  • Событийный календарь Псковской области расширяется ежегодно
    Фото: ПАИ

«О том, что взятый вектор насыщения событийного календаря выбран верно, говорят постоянно растущие показатели турпотока. По самым скромным подсчётам, в регион уже приехали более полумиллиона туристов и более двух миллионов экскурсантов», – отмечает ПАИ в итоговом обзоре событий и процессов 2024 года.

Псковская область «прописалась» в событийном календаре России, а назначение в уходящем году заместителем губернатора Ольги Тимофеевой и, соответственно, расширение её полномочий уже способствуют ещё большей активизации процессов в сфере культуры и туризма.

Подробнее об этом – в итоговом обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».

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