Эксперты: Событийка становится катализатором внутреннего туризма в районах Псковской области
Насыщенный событийный календарь становится катализатором внутреннего туризма и в районах Псковской области, считают эксперты Псковского агентства информации. Один из наиболее показательных примеров – фестиваль в Гдовском районе на берегу Чудского озера «Наше море».
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
«О том, что взятый вектор насыщения событийного календаря выбран верно, говорят постоянно растущие показатели турпотока. По самым скромным подсчётам, в регион уже приехали более полумиллиона туристов и более двух миллионов экскурсантов», – отмечает ПАИ в итоговом обзоре событий и процессов 2024 года.
Псковская область «прописалась» в событийном календаре России, а назначение в уходящем году заместителем губернатора Ольги Тимофеевой и, соответственно, расширение её полномочий уже способствуют ещё большей активизации процессов в сфере культуры и туризма.
Подробнее об этом – в итоговом обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».
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