Место для запуска салютов определили в Локне

15:20, 26 декабря 2024, ПАИ

Место для запуска салютов определили в Локне. Это разрешено делать на стадионе «Колос». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для многих из нас салюты в новогоднюю ночь – особый ритуал, без которого уже и не представить праздник. Но, прежде всего, стоит подумать о безопасности и спокойствии как для себя, так и для ближних», – отметил он.

Напомним, что в Псковской области салюты запускать разрешено с полуночи 31 декабря до 10 утра 2 января.

Добавим, что в Пскове разрешённое место – городской пляж.