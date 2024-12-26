Место для запуска салютов определили в Локне
Место для запуска салютов определили в Локне. Это разрешено делать на стадионе «Колос». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Для многих из нас салюты в новогоднюю ночь – особый ритуал, без которого уже и не представить праздник. Но, прежде всего, стоит подумать о безопасности и спокойствии как для себя, так и для ближних», – отметил он.
Напомним, что в Псковской области салюты запускать разрешено с полуночи 31 декабря до 10 утра 2 января.
Добавим, что в Пскове разрешённое место – городской пляж.
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