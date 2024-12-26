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Культура

Новогоднюю ёлку с необычными украшениями установили в парке Михайловского

Новогоднюю ёлку установили в парке центральной усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Фото: музей-заповедник "Михайловское"

Как рассказали в музее, «молоденькая, чуть старше десяти лет ёлочка трогательно смотрится рядом с вековыми елями исторической въездной аллеи». Сотрудники музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов украсили праздничное деревце скромно, но не без сюрприза: наряду с традиционными игрушками на ёлочные лапы повесили пресные сушки и кусочки несолёного сала для синиц, поползней, птичек-гаичек и прочих пернатых, которые во множестве обитают в усадьбе. Птицы не боятся туристов, охотно берут орехи, семечки и даже кусочки печенья с протянутой ладони. Новогоднюю ёлку с угощением, разумеется, они тоже не оставят без внимания и станут своего рода живыми украшениями на ней.

Напомним, что в предстоящие праздничные дни в Пушкинском заповеднике ждут множество гостей. Для них в дополнение к традиционным обзорным и тематическим экскурсиям в музее подготовили большую праздничную программу, в которую, по традиции, вошли события, интересные людям с разными увлечениями, разного возраста и с разной общекультурной подготовкой. С 28 декабря и по 8 января включительно посетители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» смогут побывать на детском спектакле-сказке, на концертах, на многочисленных музейных занятиях и мастер-классах, на новой святочной фольклорной программе и так далее. С полной новогодней афишей можно познакомиться на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Декабрь → Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике.

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