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Общество

Названы новые рынки экспорта мясосырья из Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев в рамках рабочей встречи в правительстве региона обсудили развитие экспортного потенциала сельхозпродукции в регионе. В частности, перспективным направлением для экспорта названы Филиппины, заявил Олег Емцев.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников обратил внимание, что сельское хозяйство в Псковской области – одна из ключевых отраслей экономики, которая динамично развивается в регионе. Соответствующий индекс в этом году составляет 130,2 % по сравнению с 2023 годом, что выше средних значений в Северо-Западном федеральном округе и в России в целом, добавил губернатор.

Так, в своём докладе Олег Емцев подробно остановился на показателях экспорта сельхозпродукции. В частности, он обратил внимание на увеличение экспорта продукции растительного происхождения.

Кроме того, за десять месяцев было экспортировано 22 тысячи тонн продукции животноводства. Олег Емцев отметил, что в этом году был открыт рынок поставок мясосырья в Китай, а также были осуществлены поставки во Вьетнам, Гонконг, Сербию и Азербайджан. В качестве перспективного направления для экспорта он назвал Филиппины. В регион уже была направлена инспекция для изучения возможностей организации поставок.

Ранее сообщалось, что ещё одной темой рабочей встречи стала эпизоотическая ситуация в регионе.

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