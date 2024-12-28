Поджоги автомобилей, фейерверки и сломанная жизнь: псковичам напомнили, как не попасться на уловки мошенников

17:40, 28 декабря 2024, ПАИ

Телефонные мошенники с Украины склоняют россиян к преступлениям по всей стране, в том числе и в Пскове. Как не попасться на удочку аферистов, рассказали в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Сотрудник пресс-службы УФСБ России по Псковской области Виктория Панфёрова призвала псковичей не вступать в диалог с неизвестными лицами. «Атаки на стратегические важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсии или террористические акты, наказания за которые вплоть до 20 лет лишения свободы», – отметила она.

Стоит помнить и то, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и просить принять участие в операции по поимке мошенников. Но настоящие сотрудники никогда не предложат умышленно уничтожить или повредить чьё-либо имущество. Кроме того, они не присылают в мессенджерах служебные удостоверения. В случае необходимости будет отправлена официальная повестка.

Также злоумышленники могут обманным путём пытаться убедить, что они являются телефонными операторами, и даже ссылаться на лжеофициальные документы. Втираются преступники в доверие и рассылая объявления о вакансиях от имени крупных компаний, госучреждений и даже Банка России, предлагают дистанционное собеседование, рассказывают об организации и предстоящих обязанностях.

«Но в итоге это заканчивается просьбой перевести денежные средства. Здесь аргументы могут быть разными, в зависимости от предполагаемой должности и специфики деятельности компании. Например, оплатить медицинский осмотр, внести предоплату за профессиональную одежду, за предварительное обучение либо осуществить платёж для подтверждения актуальности банковской карты для зачисления заработной платы», – подчеркнул эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Специалисты цифрового управления правительства региона уверены, что все мошеннические схемы реализуются либо специалистами Центра информационно-психологических операций, либо кол-центрами, которые работают на территории Украины

Кроме того, психолог Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Юлия Фисенко дала совет записывать ту информацию, которую говорят по телефону, и во время разговора отвлечься на что-то, например сходить попить воды, чтобы лучше осмыслить происходящее. А если рядом есть близкие люди, то посоветоваться с ними.

Несмотря на то что попасться на удочку могут люди любого возраста и образования, больше рискуют подростки и пожилые. Поэтому лишнее напоминание и профилактическая беседа с близкими может не только сохранить сбережения, но и не допустить преступлений.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после запуска фейерверка в торговом центре Пскова. Как выяснилось, это сделала 68-летняя женщина, вступив с неизвестным в преступный сговор. А 19-летняя девушка подожгла автомобиль в Пскове, следуя инструкции неизвестных, и сломала себе жизнь.