Псковские школьники поздравили спасателей с праздниками

23:52, 28 декабря 2024, ПАИ

В пожарно-спасательную часть № 2 ГУ МЧС России по Псковской области в гости к огнеборцам пришли учащиеся школы № 11 Пскова во главе с педагогом-организатором Еленой Балыковой, чтобы поздравить специалистов с профессиональным праздником и предстоящим Новым годом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«С этой пожарной частью школа взаимодействует очень давно. Ребята часто приходят сюда на экскурсии, готовятся к различным соревнованиям, поэтому некоторые её ученики готовы выбрать для себя профессию спасателя в будущем. Вместе с Еленой Владимировной ребята подготовили для пожарных поздравления и небольшие сувениры. Школьники прочли стихи о пожарной охране, пожелали огнеборцам спокойствия, здоровья, успехов в работе», – отметили сотрудники ведомства

Среди сувениров, которые ребята приготовили в качестве подарков, в пожарной части остался рисунок-талисман. Он будет оберегать огнеборцев в их нелёгкой работе, отметили школьники.

Ранее сообщалось, что лучших спасателей региона наградили в Пскове.