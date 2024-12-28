Последний в уходящем году мастер-класс прошёл в стенах Дома молодёжи
Последний в уходящем году мастер-класс прошёл в стенах Дома молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Под руководством специалиста ресурсного центра Анны Филипповой участники создавали новогодние свечи из вощины.
«Свечи могут стать чьим-то новогодним подарком либо добавить уюта зимними вечерами», – отметили специалисты.
На площадке Дома молодёжи регулярно проводятся тематические мероприятия, лекции и творческие встречи. В частности, за последнее время проведены мастер-классы на тему «Секреты киноискусства», ко Дню матери, по созданию броши из фетра и другие.
Ранее сообщалось, что первичное отделение организации «Движение первых» открылось на базе Дома молодёжи в Пскове.
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