Какая погода ждёт жителей СЗФО до конца года
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России до конца года, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
В частности, на погоду на этой территории повлияют атлантические циклоны. Именно поэтому здесь возможны снегопады, а на юге – снегопады, переходящие в дожди.
Днём на севере и востоке СЗФО будет от –3 до +2, а в юго-западной части – от +1 до +6 градусов.
Новый год же здесь пройдёт с похолоданием – температура будет от –8 до –3 градусов, а на юго-западе – от –3 до +2 градусов.
Ранее псковичам рассказали, какая погода их ждёт 31 декабря. А о погоде в январе можно прочитать по ссылке.
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