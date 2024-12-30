Какая погода ждёт жителей СЗФО до конца года

09:22, 30 декабря 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России до конца года, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В частности, на погоду на этой территории повлияют атлантические циклоны. Именно поэтому здесь возможны снегопады, а на юге – снегопады, переходящие в дожди.

Днём на севере и востоке СЗФО будет от –3 до +2, а в юго-западной части – от +1 до +6 градусов.

Новый год же здесь пройдёт с похолоданием – температура будет от –8 до –3 градусов, а на юго-западе – от –3 до +2 градусов.

Ранее псковичам рассказали, какая погода их ждёт 31 декабря. А о погоде в январе можно прочитать по ссылке.