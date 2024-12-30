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Общество

Места для запусков фейерверков определили в Новосокольниках

Места для запусков фейерверков определили в Новосокольниках. Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в своём телеграм-канале.

Места для запусков фейерверков определили в Новосокольниках. Фото: ПАИ

В городе есть два места, где можно будет запускать фейерверки. Это перекрёсток улиц Шоссейной и Речной, где расположена площадка для игры в волейбол, а также улица Садовая, где находится хоккейная коробка.

Напомним, что в Псковской области запускать салюты разрешено с 0:00 31 декабря до 10:00 2 января.

Добавим, что в Пскове разрешённое место для запуска салютов – городской пляж, а в Великих Луках – территория городской крепости и набережная реки Ловати со стороны Петровского парка.

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