Места для запусков фейерверков определили в Новосокольниках

10:58, 30 декабря 2024, ПАИ

Места для запусков фейерверков определили в Новосокольниках. Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в своём телеграм-канале.

В городе есть два места, где можно будет запускать фейерверки. Это перекрёсток улиц Шоссейной и Речной, где расположена площадка для игры в волейбол, а также улица Садовая, где находится хоккейная коробка.

Напомним, что в Псковской области запускать салюты разрешено с 0:00 31 декабря до 10:00 2 января.

Добавим, что в Пскове разрешённое место для запуска салютов – городской пляж, а в Великих Луках – территория городской крепости и набережная реки Ловати со стороны Петровского парка.