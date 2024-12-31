Дмитрий Шахов: Сегодня в Псковской области все семьи участников СВО охвачены вниманием и заботой органов власти

19:49, 31 декабря 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом.

«Уходит в историю високосный 2024 год. Год, который был наполнен разными событиями как в жизни нашей страны, нашей Псковской области, так и в мире. Важным общественно-политическим событием в нашей стране, направленным на реализацию фундаментальных избирательных прав, конечно, были выборы главы государства, которые прошли на альтернативной основе с соблюдением общепризнанных мировым сообществом демократических процедур и при обеспечении тайны голосования. Выборы показали высокую степень доверия Президенту России Владимиру Владимировичу Путину», – начал своё поздравление псковский омбудсмен.

Он также отметил, что регион под руководством губернатора Михаила Ведерникова продолжает своё поступательное социально-экономическое развитие, несмотря на санкции недружественных государств, введённые в отношении России. Власти страны и в частности, Псковской области делают всё возможное, чтобы обеспечить стабильность, заверил омбудсмен.

Так, в регионе этому будет способствовать областной бюджет на 2025 год, который сохранит все социальные обязательства власти перед жителями Псковской области. Всё это будет способствовать обеспечению социальных прав, в том числе поддержки семей с детьми, и семей участников спецоперации на Украине, подчеркнул омбудсмен.

По словам Дмитрия Шахова, ежедневно в институт уполномоченных по правам человека поступают обращения и ведутся личные приёмы граждан. И совместно с федеральными и региональными органами власти оказывается вся возможная помощь семьям участников СВО, их детям и самим военнослужащим. 26 декабря 2024 года президент России издал специальный указ о дополнительных социальных гарантиях членам таких семей, имеющим детей, что по мнению псковского омбудсмена, подчеркивает внимательное и чуткое отношение, которые проявляют органы власти в этой сфере.

«Сегодня в Псковской области все семьи участников СВО охвачены вниманием и заботой органов власти под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова. По нашей совместной работе с Фондом защитников Отечества мы видим, что ни один из детей таких семей даже на новогодний праздник не остался без губернаторского подарка. Я уверен, что реализация социальных прав таких семей будет продолжена и в дальнейшем. По-другому и быть не должно. Дорогие жители Псковской области, примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством!» – подчеркнул Дмитрий Шахов.