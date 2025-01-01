Новогодние подарки от Псковской областной больницы передали детям Печорского округа
Новогодние подарки от Псковской областной клинической больницы передали детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».
«Мы поздравили ребят с Новым годом, пожелали им здоровья, счастья и исполнения заветных желаний. А также передали Чебурашку – символ дружбы и добра. Спасибо детям и их воспитателям за подарки – сувениры ручной работы из глины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания исполнили детские мечты с «Ёлки желаний».
Свой день рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников
Михаил Ведерников порекомендовал, какие места в Псковской области нужно посетить путешественникам