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Общество

Новогодние подарки от Псковской областной больницы передали детям Печорского округа

Новогодние подарки от Псковской областной клинической больницы передали детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Псковской областной больницы в соцсети «ВКонтакте»

«Мы поздравили ребят с Новым годом, пожелали им здоровья, счастья и исполнения заветных желаний. А также передали Чебурашку – символ дружбы и добра. Спасибо детям и их воспитателям за подарки – сувениры ручной работы из глины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания исполнили детские мечты с «Ёлки желаний».

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