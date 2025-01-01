Опубликован график работы отделов МФЦ в Пскове в январе 2025 года

23:05, 01 января 2025, ПАИ

Опубликован график работы отделов в январе 2025 года. Информация предоставлена официальном сайте МФЦ.

С 29 декабря по 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января МФЦ Псковской области работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, как будут работать Псковская областная больница и её филиалы в выходные и праздничные дни.

Стало известно, что со 2 января движение автобуса № 53 возобновится в Пскове.