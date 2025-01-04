Все высоковольтные линии электропередачи восстановили в Псковской области после непогоды

18:18, 04 января 2025, ПАИ

Энергетики перешли в обычный режим работы в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

«Погодные условия стабилизировались, все высоковольтные линии восстановлены. Энергетики перешли в обычный режим работы», – отметили в пресс-службе.

Сейчас специалисты работают над подключением по индивидуальным заявкам.

Ранее сообщалось, что после непогоды в Псковской области подключили почти 30 резервных источников снабжения электроэнергией. Также более двух тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях.