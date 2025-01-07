Псковские рыболовы-любители подвели итоги 2024 года

18:35, 07 января 2025, ПАИ

Сомы и щуки порадовали, судак и налим огорчили. У псковских рыболовов-любителей, среди которых и постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный, имеется добрая и давняя традиция – перед Новым годом за праздничным столом подводить итоги уходящего рыболовного года.

Есть такая традиция

Перед Новым годом или в начале следующего у здравомыслящего человечества принято подводить итоги года ушедшего. Мы, дружные псковские рыболовы-любители, относим себя именно к этой категории населения Земли, а потому тоже делаем это регулярно. Коллектив наш сложился давно, в 2024 году ему исполнилось ровно два десятка лет. Собрались самые разные люди – и рабочие, и учёные, и бизнесмены, и служащие, но костяк составляют военные пенсионеры. А объединили всех нас два основных фактора – любовь к рыбалке и зрелый возраст. Самому старшему из нас 78 лет, самому младшему – 56. Казалось бы, 20 лет – разница серьёзная, но мы её почти не замечаем. И на атомных подводных лодках наши товарищи вокруг земного шара ходили, и на «самолёте Судного дня» летали, и с парашютами прыгали, и звания кандидата в мастера спорта и кандидата технических наук заслужили. У всех за плечами огромный жизненный опыт.

За годы совместных рыбалок сложилось несколько добрых традиций: мы не мусорим на природе, мы против браконьерских сетей, мы отпускаем рыбью молодь и соблюдаем правила рыболовства. И всегда, подводя итоги за праздничным новогодним столом, вспоминаем уходящий рыболовный год, на большом экране просматриваем свои видеофильмы, слайд-шоу с фотографиями наших рыболовных приключений. И конечно же, с подарками, которые нам, взрослым дядям, тоже приносит Дед Мороз. В качестве обязательного презента вот уже 15 лет подряд каждый из нас получает памятный календарь-трио, где на титульном листе мы изображены в самый яркий момент на самой запомнившейся рыбалке ушедшего года.

На титульных листах именных календарей самые яркие в уходящем году рыболовные события у каждого из нас

Я уже давно взял за правило на каждой нашей рыбалке делать несколько фотоснимков для домашнего архива и писать несколько строк в своём рыболовном дневнике. Вот и есть всегда что вспомнить и из чего выбрать. Не стал исключением и год минувший...

С налимом и судаком встретиться не удалось

2024 рыболовный год оказался непростым и непохожим на предыдущие годы. Удивил и расстроил… судак. За последние четыре года (2020–2023) этот хищник в начале лета и глубокой осенью приучил нас к хорошим уловам. Но в году ушедшем с ним случилось что-то непонятное: шутка ли, за весь сезон открытой воды лично я поймал всего одного клыкастого. Было бы смешно, если бы я один такой оказался, но и у товарищей, и у большинства псковских рыболовов-любителей с летне-осенним судаком тоже не сложилось: редкие поимки по одному-два экземпляра и далеко не на каждой рыбалке, а половина нашего коллектива с этой заветной рыбой так ни разу в ушедшем году и не повстречалась.

Предполагаем, что тому причиной ранняя и очень тёплая весна, судак отнерестился раньше срока и ещё до открытия водно-моторного сезона (16 июня) помахал нам хвостиком и дружно свинтил на просторы и в глубины Псковско-Чудского озера. Эти наблюдения касаются лишь Раскопельского залива и реки Великой, а что и как происходило на лесных судачьих озёрах, мы не знаем, так как бываем там очень редко.

И ещё с одним представителем рыбьего царства в ушедшем году мы тоже не повстречались – с пресноводной треской (так в своём кругу рыболовы называют налима). Очень хотели, но увы! Как говорится, все налимы прошли мимо. Но это не значит, что его нет или он исчез. Просто в самый активный период его лова (вторая половина января) мы оказывались не в том месте и не в то время.

Календарь лова пора менять

Период лова чудского «серебра», имею в виду плотву, по последнему льду и по первой воде тоже оказался непривычным и очень коротким. За этой вкусной рыбкой, в первую очередь по льду Чудского озера, мы традиционно отправляемся с начала марта. Но, видимо, пришла пора сдвигать наш календарь на пару недель пораньше, так как и в этом году, и в прошлом действительно на хорошую плотвиную рыбалку всего по два раза и попали: уж очень быстро мартовский лёд таял.

И по открытой воде лов плотвы прошёл почти мимо наших крючков, так как её нерест завершился за рекордно короткое время. Без вкуснейшей вяленой чудской рыбки мы не остались, но привычное время её лова заметно сократилось.

Щука и окунь – на отлично!

Со щукой тоже были вопросы. Если весной она приятно удивила своим изобилием и размерами, то летом наступил полный провал: на привычных щучьих озёрах, в заливах и прибрежье Чудского озера ловилась почти исключительно зубастые недоросли, даже килограммовые экземпляры были редкостью.

Лишь осенью с середины октября и до ледостава мы вновь насладились настоящей щучьей рыбалкой – с обрывом лесок, потерей воблеров и увесистыми уловами. Лично для меня щучий сезон 2024 года запомнится надолго, так как в этом году я дважды обновил свой рекорд. В марте мне удалось поймать щуку весом 8 750 граммов, а в мае выудить «крокодилицу» весом 9 180 граммов, превысив на 80 граммов рекорд в нашем коллективе, незыблемо продержавшийся с февраля 2016 года и принадлежавший Дмитрию Владимировичу Саргину. К планке 10 килограммов мы подобрались довольно близко. Очень интересно, когда случится такое событие и увидим ли мы его вообще когда-нибудь?

А вот с чем, вернее с кем проблем не было, так это с окунем. Полосатая рыбка заполонила все наши большие озёра (Псковское, Тёплое, Чудское) и исправно ловилась почти круглый год и со льда, и в летне-осенний период.

Крупного окуня по открытой воде в этом году в наших садках побывало немного, а вот зимой у моих товарищей такие оковалки клевали, что и в лунку не все пролезали, попадались горбатые окуняры весом более килограмма. Обилие окуня – это скорее плохо, чем хорошо, но с этим пусть наша рыбная наука разбирается.

Мирная рыба – на привычных местах

Лещ, линь и карась в ушедшем году дружно прошли мимо нас. Пока мы в мае – июне увлекались ловлей щуки и пытались встретиться с судаком, эта мирная рыба не очень активно, но всё же периодически проявляла себя на привычных местах. Меньше обычного крупного карася было в печорских каналах, леща на Великой ловилось много, но его размер часто не оправдывал наши ожидания. Лишь линь удивил и порадовал. Удивил тем, что весной и летом его мы почти не видели, а проявился он лишь поздней осенью. Владимир Михайлович Коробов на реке Камёнке на фидер на нескольких рыбалках подряд выуживал сразу по несколько трофейных экземпляров весом далеко за килограмм. Что ещё удивительно, линь в этот период ночью ловился лучше, чем днём.

Сомов становится больше?

Сом – самая крупная рыба в псковских водоёмах, и в этом году она тоже не проплыла мимо наших рыболовов. В 2023 году с десятикилограммовым усачом в течение получаса посчастливилось успешно побороться Игорю Валентиновичу Манухину. Через пару дней после рыбалки Игоря впервые в моей рыболовной жизни и на мой спиннинг попался представитель этого сильного рыбьего племени, но размером поменьше. А в мае этого года с хозяином реки Великой повстречался уже другой Игорь – Макаров – и тоже вышел победителем из ещё более продолжительной схватки. В этот раз лодку нашего товарища минут сорок таскал на буксире пятнадцатикилограммовый зверь.

Май 2024 года можно смело назвать сомовьим: ещё двух серьёзных обитателей самых глубоких ям в реке Великой на наших глазах выловили другие рыболовы. Частота встреч с сомами в последние несколько лет говорит о том, что иерархов псковского рыбьего царства становится с каждым годом всё больше. Это подтверждают и научные ловы: в устье реки Великой, а точнее в одном-двух километрах от впадения реки Великой в Псковское озеро, стали попадаться сомята весом до трёх килограммов, чего ещё три года назад и ранее не наблюдалось.

Такие вот итоги рыболовного 2024 года в нашем коллективе.

С Новым годом и Рождеством, уважаемые рыболовы! Больше радости в наступившем году и меньше огорчений! До новых встреч на псковских водоёмах.