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О туристическом развитии Пскова поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь стала гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кристина Кобызь стала гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Главное:

  • по данным на 1 декабря, псковские частные и государственные музеи посетили 672 тысячи экскурсантов. За весь 2023 год их было 670 тысяч, так что рекорд уже побит. Туристов, по данным за 11 месяцев 2024 года, в Пскове побывало 285 тысяч – это на 6–7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года;
  • в Пскове около 50 официальных коллективных мест размещения, в которых 1 500 номеров и 2 700 койко-мест. Именно по их данным о постояльцах подсчитывается турпоток. Но учитывая, что в Пскове также около 500–600 сдающихся посуточно квартир и апартаментов, можно смело увеличивать число побывавших в этом году в городе туристов на 30 %;
  • если в 2019 году, до ковида и санкций, загрузка псковских отелей в среднем в год составляла 33 %, то в 2024 году – 62 %. Но есть небольшие апарт-отели, в которых загрузка в среднем в год достигает 98 %;
  • в конце 2024 – начале 2025 года ожидается ввод в строй пятизвёздочного отеля в комплексе зданий шпагатной фабрики, в 2026 году – отеля из сети «Космос» и гостевого дома в районе Мирожки. В результате число номеров в городе вырастет на 180;
  • в Пскове есть как минимум 145 кафе и ресторанов, в которых могут поесть туристы – это не считая точек общепита в спальных районах;
  • есть несколько бесплатных аудиогидов по Пскову, а в 2025 году к ним может добавиться аудиогид по маршруту квеста, участники которого ищут псковских барсиков. Чат-ботом этого квеста уже воспользовалось более пяти тысяч человек, из них 700 прошли квест до конца, 400 оставили позитивные комментарии. Негативных отзывов о квесте нет;
  • у Пскова 21 соглашение о сотрудничестве и партнёрских связях с зарубежными городами. Сегодня наиболее активные связи наблюдаются с побратимами из Белоруссии и Китая. В 2025 году город будет отмечать 25-летнюю годовщину установления дружеских связей с Витебском;
  • Псков становится всё более востребованным направлением семейного туризма. Также город посещают паломники и представители корпораций в рамках делового туризма;
  • стало известно, на сколько дней туристы задерживаются в Пскове. Если раньше это были одна-две ночи, то теперь – две с половиной – три, а до 2030 года их число увеличится до четырёх.

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