Десять заявок учеников псковской школы креативных индустрий участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках

13:26, 09 января 2025, ПАИ

Десять заявок участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал руководитель школы Александр Боярков.

«Конкурс проводился среди детей ШКИ. Мы выбирали из десяти сценариев», – отметил Александр Боярков.

В школе мультфильмы параллельно могут делать две студии. Студия анимации создаёт картины в традиционном анимационном стиле, а фотовидеостудия делает в стиле стоп-моушен. Именно в этой технике и был снят мультфильм о барсиках, пояснил он.

«Мы думаем над тем, что это будет серия мультфильмов. Пока сложно сказать, какое именно количество будет, но точно не один», – заверил Александр Боярков.