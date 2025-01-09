Десять заявок учеников псковской школы креативных индустрий участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках
Десять заявок участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках, который создали ученики Школы креативных индустрий Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал руководитель школы Александр Боярков.
«Конкурс проводился среди детей ШКИ. Мы выбирали из десяти сценариев», – отметил Александр Боярков.
В школе мультфильмы параллельно могут делать две студии. Студия анимации создаёт картины в традиционном анимационном стиле, а фотовидеостудия делает в стиле стоп-моушен. Именно в этой технике и был снят мультфильм о барсиках, пояснил он.
«Мы думаем над тем, что это будет серия мультфильмов. Пока сложно сказать, какое именно количество будет, но точно не один», – заверил Александр Боярков.
Напомним, что ученики Школы креативных индустрий Пскова несколько месяцев работали над серией мультфильмов о барсиках. Был проведён конкурс сценариев, по результатам которого победила работа Ангелины Мамонтовой «Барсик и Рождество».
Ранее Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов.
Десять заявок учеников псковской школы креативных индустрий участвовало в конкурсе на сценарий мультфильма о барсиках
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