Максим Долголев доложил о восстановлении электроснабжения в отключённых населённых пунктах Псковской области после непогоды

22:00, 09 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголевым обсудили восстановление электроснабжения отключённых из-за непогоды населённых пунктов в шести районах Псковской области в начале января 2025 года. Об этом стало известно из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова.

Отметим, по Псковской области 2 и 8 января прокатились две волны отключений электроэнергии в шести районах Псковской области из-за непогоды.

«С первых дней нового года погода в очередной раз проверяла нас на прочность. 1–2 января от синоптиков получили предупреждение об усилении ветра с порывами до 15–18 метров в секунду, а также о налипании мокрого снега на провода. В этих условиях с 9 утра филиал работал в режиме повышенной готовности. 2 января с 10:30 из-за начавшихся массовых отклонений перевелись в особый режим работы. В течение трёх часов массовые отключения прекратились, но перейти из особого режима в режим повышенной готовности мы смогли в 13:00 3 января, когда подключили последнего отключившегося потребителя. В первой волне были задействованы 82 бригады энергетиков, 83 единицы техники, 290 человек личного состава. Сторонние силы не привлекались, передислоцировали свои бригады, где их помощь требовалась», – отметил Максим Долголев.

Вторая волна пришлась на полночь 8 января. Филиал «Россетей» вошёл в режим повышенной готовности, в которой находится до сих пор. Пик отключений зафиксирован в 10:00 8 января, добавил директор регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Восемь линий было отключено, порядка 2 080 человек осталось без света. Задействованы силы и средства 23 бригад, 32 единицы техники, 69 человек.

На сегодня к 12:00 было отключено от электропотребления менее 150 человек.

«В достаточно короткие сроки в основном восстанавливаете электроснабжение. Хочу поблагодарить вас и всю команду «Россетей» за принципиальный оперативный подход. Обращений было много: только по вашим телефонам более 500 обращений», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина выделено порядка 3,4 миллиарда рублей на программу модернизации энергосети в Псковской области.