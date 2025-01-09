Пропавший в Великих Луках подросток найден живым

22:18, 09 января 2025, ПАИ

13-летний подросток, ушедший утром из школы в Великих Луках, найден. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След».

«Всем большое спасибо, отбой. Тимофей Рябцев, о розыске которого мы сообщали сегодня, найден. Жив», – сообщили координаторы отряда.

Ранее сообщалось, что 46-летний мужчина пропал в Псковской области.