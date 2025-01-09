Об обратной связи с населением Псковской области рассказал директор регфилиала «Россетей Северо-Запад»

23:05, 09 января 2025, ПАИ

Восстановление электроснабжения отключённых населённых пунктов после непогоды и план модернизации инфраструктуры в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголевым. В ходе рабочей встречи директор регфилиала компании рассказал об обратной связи с населением Псковской области.

Напомним, с начала года в шести районах Псковской области прошли две волны отключений электроэнергии из-за непогоды. Поступило порядка 500 обращений на горячую линию по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Директор регфилиала ПАО «Россети Северо-Запад» рассказал, как компания отрабатывает сообщения, полученные от жителей Псковской области. Он отметил, что энергетики заинтересованы обладать оперативной информацией о наличии проблем со светом для быстрого восстановления энергоснабжения.

«Потребителям всегда важен вопрос, когда у них появится свет. Значение информации для нас крайне важно. Мы даём обратную связь потребителям, сообщая им о том, какие работы ведутся, прогноз восстановления работы электросетей, если масштаб повреждений на тот момент определён. А получая обратную связь от населения, мы можем анализировать ситуацию. Иногда делаем выводы о наличии повреждении в границах населённого пункта и оперативно корректируем план аварийно-восстановительных работ с целью минимизации затрат времени», – сказал Максим Долголев.

Ранее сообщалось, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина выделено порядка 3,4 миллиарда рублей на программу модернизации энергосети в Псковской области.