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Культура

Куда сходить в Пскове в предстоящие выходные

Как провести интересно и с пользой выходные в Пскове, посоветовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

"Подошла к концу самая короткая рабочая неделя в году. Впереди выходные, которые станут отличном поводом для приятного времяпрепровождения с близкими людьми! По традиции публикую несколько идей, как провести эти дни интересно", – говорится в сообщении.

Выступление молодых артистов и показ карнавальных костюмов состоится в Доме Офицеров (Комдива Кирсанова, 5) 11 января. Начало в 16:00.

Псковичей и гостей города приглашают на выставку трофейной техники, захваченную в ходе спецоперации. Выставка работает под открытым небом на автостоянке у Центра семьи (Карла Маркса)

Познать тайны Вселенной приглашает Псковский планетарий (Советская, 64А). Сеансы пройдут в 11 января в 12:00, 13:00 и 14:00.

Все желающие также могут посетить выставку керамики и живописи псковской художницы, которая открыта в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Увидеть экспозицию можно 11 и 12 января с 10:00 до 16:00.

Встретить старый Новый год можно в музее – во Дворе Постникова (Олега Кошевого, 2). большой семейный праздник, посвященный старому Новому году, пройдёт в это воскресенье, 12 января. Начало в 16:00.

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