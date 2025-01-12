Более 15 населённых пунктов Псковского района остались без света

14:20, 12 января 2025, ПАИ

18 населённых пунктов Псковского района находятся без электроснабжения. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На этот момент аварийные службы проводят восстановление. Кроме того, в муниципалитете работает дорожная техника. «Прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды», – отметила глава района.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области. В регионе работает почти сто бригад.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220)