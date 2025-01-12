Борис Елкин поблагодарил сотрудников прокуратуры за безупречную службу

15:22, 12 января 2025, ПАИ

Работников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В этом году День прокуратуры отмечается на государственном уровне уже в 30-й раз. Это замечательный повод выразить благодарность за ваш труд и безупречную службу, высокую квалификацию и строгое соблюдение духа и буквы закона», – отметил Борис Елкин.

Он также пожелал сотрудникам ведомства дальнейших успехов в защите законности и правопорядка, интересов жителей города, области и государства. «А в семейном кругу пусть будет гармония и благополучие», – заключил глава города.

Ранее сотрудников прокуратуры поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.