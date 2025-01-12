Работу центрального водозабора восстановили в Плюссе
Работу центрального водозабора восстановили в Плюссе. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из-за непогоды на водозаборе повредило провода, и подача воды была приостановлена, пояснила глава округа. Сейчас он подключён к работе.
Для подачи воды понадобится время, подчеркнула Наталья Иванова. Кроме того, к электричеству также подключили котельную в деревне Андромер и школу в деревне Должицы.
Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области. В регионе работает почти сто бригад.
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