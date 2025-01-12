Работу центрального водозабора восстановили в Плюссе

15:59, 12 января 2025, ПАИ

Работу центрального водозабора восстановили в Плюссе. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за непогоды на водозаборе повредило провода, и подача воды была приостановлена, пояснила глава округа. Сейчас он подключён к работе.

Для подачи воды понадобится время, подчеркнула Наталья Иванова. Кроме того, к электричеству также подключили котельную в деревне Андромер и школу в деревне Должицы.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области. В регионе работает почти сто бригад.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).