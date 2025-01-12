Четыре бригады энергетиков восстанавливают работу системы электроснабжения в Гдовском районе

16:55, 12 января 2025, ПАИ

Четыре бригады энергетиков восстанавливают работу системы электроснабжения в Гдовском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём телеграм-канале.

Наутро в районе без электричества находилось 82 населённых пункта района. С раннего утра на ликвидацию отключений в районе вышли четыре бригады энергетиков, подчеркнул Иван Мешков.

Кроме того, в районе идёт планомерная расчистка. Здесь работает свыше 20 единиц техники.

«С главами волостей, энергетиками нахожусь на постоянной связи. Прошу граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – отметил Иван Мешков.

Ранее сообщалось, что последствия циклона «Чарли» ликвидируют энергетики в Псковской области. В регионе работает почти сто бригад.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).