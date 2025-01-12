Как решают проблему кадров, сколько в Псковской области безработных и зачем губернатор проводил собеседование – в интервью со специалистом

18:50, 12 января 2025, ПАИ

Почему биржи труда превратились в кадровые центры? Чем уникален псковский центр «Соотечественник»? Сколько человек в Псковской области переобучились и нашли новую работу? На эти и другие вопросы ответила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в интервью ПАИ.

Десять тысяч вакансий

– Алёна, в прошлом году фактически полностью обновлено то, что раньше называлось биржей труда.

– Сейчас это служба занятости либо кадровый центр. Основная цель модернизации – унификация предоставления услуг во всех субъектах России по одному и тому же формату. Принят новый закон о занятости, который конкретизировал много функций и статей, закрепил новые понятия. Это помогает нам ориентироваться в ситуации на рынке труда в нынешний переломный момент. Примерно 30 лет биржа труда фокусировалась на безработных гражданах, которых нужно трудоустроить, сейчас же в стране большой кадровый дефицит, ставший национальной проблемой. В нынешнем году нацпроект «Кадры» включает в себя четыре федеральных проекта, которые в разных направлениях будут помогать нам решать эту проблему.

Основное изменение в нашей работе – переориентация.

Если раньше 90 % усилий было направлено на трудоустройство гражданина, то теперь в фокусе внимания закрытие кадровой потребности. Сейчас рынок работодателя: при 10 тысячах вакансий сегодня на учёте по безработице у нас стоит чуть больше 700 человек. Отсюда у нас большая потребность в изменении компетенций и квалификаций сотрудников. Карьерный консультант и кадровый консультант – разные профессии. И если раньше было больше карьерных консультантов, то теперь нужно резко увеличить количество кадровых.

– Уже активно работает кадровый центр в Пскове на улице Коммунальной, такие же появляются в каждом муниципалитете региона. Сколько их и когда они откроют двери для клиентов?

– У нас 26 точек присутствия плюс офис управляющего центра занятости. Торжественные открытия переоборудованных офисов планируются на январь-февраль. Там появятся зоны цифровых сервисов, где граждане смогут прийти самостоятельно поработать, если нет возможности пройти онлайн-обучение дома.

Предусмотрены переговорные кабинеты, где можно будет проводить онлайн-консультации и собеседования работодателей с соискателями. Также предусмотрены детские уголки – пока мама будет занята, ребёнок сможет заняться интересным делом. Хотим оборудовать уголки наборами типа «Юный врач», «Юный техник» для ранней мини-профориентации.

Учились все

– Как шла переподготовка ваших специалистов?

– Процесс переподготовки был непрост, но наша задача заключалась в том, чтобы внедрять изменения мягко, поэтому мы и занимались этим около двух лет. Ещё в 2023 году начали готовить команду, обучение проводил Федеральный центр компетенции в сфере занятости. Часть обучения проходила онлайн, часть потоками – сотрудники из разных субъектов, в том числе и наши, ездили в Москву. К сожалению, некоторые, кто много лет отдал нашей системе, не были готовы менять свои подходы. Но нам удалось сохранить баланс опыта и новизны, обеспечить преемственность, в том числе и наставничеством. Бывало, что опытный сотрудник командировался в район на две-три недели, чтобы обучить, поставить работу и лично убедиться, что всё делается по правилам, по регламентам, чтобы был результат. Также проводилась аттестации сотрудников с учётом нововведений закона о занятости и обновлённых регламентов, мы выявляли пробелы и проводили дополнительное обучение.

Пришлось переформатировать и способы выхода на целевую аудиторию. Запустили женские клубы, которые активно работают в Пскове, Великих Луках и районах. Создали Молодёжный кадровый центр, клубы работодателей. Сотрудники брали работодателя под более внимательное сопровождение, анализировали его базу, детально вникали в требования по вакансиям, чтобы дать соискателю работы самые точные ориентиры, а не просто выписать направление.

Женщины, дети, работодатели

– Не мешают ли эти объединения основным кадровым центрам?

– Нет, потому что цели разные. Кадровый центр оказывает весь спектр услуг. А клубы – дополнительный инструмент для работы с аудиторией. Главная цель женского клуба – не трудоустройство, а рассказ о наших услугах, возможностях повысить уровень знаний и навыков. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи по самым разным темам, вплоть до оптимального ведения домашнего хозяйства.

– В чём предназначение Молодёжного центра?

– Его основная задача – сделать службу занятости более понятной для молодёжной аудитории. Центр проводит профориентационные игры, стратегические сессии. Это очень хороший инструмент, который дал нам возможность осознать, что три строчки на сайте не помогают понять молодому гражданину, что мы вообще ему предлагаем. И мы начали в соцсетях прокачивать разные темы: летнего трудоустройства, где быстро найти работу, как пройти собеседование. Это более понятная подача плюс информация, что в кадровом центре есть работа, вакансии и люди, которые окажут содействие.

– В Доме молодёжи прошёл второй карьерный молодёжный форум «Найди себя в Псковской области». Особенно порадовало, что молодые люди проходили собеседование не абы у кого, а у губернатора Михаила Ведерникова, управляющего Псковским отделением Сбербанка Владимира Компанийца и руководителя группы компаний «МегаХолод» Татьяны Кирилёнок.

– Задумка была авантюрной, ведь формат мероприятия предполагал много импровизаций. Например, Владимир Компаниец вдруг начал с одним из участников разговаривать на английском, а в сценарии это не планировалось. Основная цель форума – показать молодым людям, как мыслят работодатели, получить дельные советы, пересмотреть резюме и подачу себя, понять, что всё может пойти не по плану, ведь собеседование – это двусторонний процесс. Участники не ставили цель трудоустроиться, мы подчёркивали, что вакансии были виртуальные. Потом многие решили, что губернатор на самом деле искал себе помощника, потому что ему очень понравились участники, и он порекомендовал ряду коллег побеседовать с ребятами.

– Собираетесь повторить этот опыт?

– Хочется наращивать обороты и расширить мероприятия. Оба форума проходили в Пскове, но есть желание организовать ещё в Великих Луках.

Рекорд по уровню безработицы

– На большой пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что безработица в России находится на самом низком уровне за всю историю, 2,6 %.

– Низкая безработица не всегда хорошо, потому что мы наблюдаем кадровый дефицит. Он сформировался по многим причинам – и демографической ямы, и оттока специалистов. Есть проблемы старения населения в Псковской области – люди уходят с рынка труда – и оттока молодёжи. У оставшихся шире выбор, но это ограничение для работодателя в развитии производства и ограничение для инвестора, который заходит в регион, ведь ему нужны рабочие руки.

– Какая безработица сейчас в Псковской области?

– Даже ниже, чем по России – порядка 2,4 %. Активно искать работу начинают в марте-апреле, но интересно, что каждый год 2-3 января в соцсетях начинают писать губернатору: нужна работа. У меня есть гипотеза, что на новогодних праздниках люди перестают суетиться, отдыхают, переосмысливают свою жизнь и думают об изменениях. Все хотят улучшить свою жизнь, повысить зарплату. И пишут Михаилу Юрьевичу Ведерникову вместо того, чтобы прийти в кадровый центр.

– Как сегментируются 10 000 вакансий в базе данных области?

– Большой блок – около 3,5–4 тысяч вакансий, где требуется неквалифицированная рабочая сила и сложные условия труда, большей частью на крупных предприятиях. Местные жители либо не хотят, либо не могут заниматься таким трудом. Поэтому предприятия закрывают потребность привлечением иностранной рабочей силы.

Очень много административных вакансий: бухгалтер, закупщик, администратор. Крупная группа – около 3 000 вакансий – это рабочие профессии. Не случайно сейчас стараются максимально развивать среднее профессиональное образование. В феврале-марте вместе с коллегами из сферы образования мы основательно займёмся формированием контрольных цифр приёма в такие учебные учреждения. Один из федеральных проектов этого года называется «Человек труда», он нацелен на популяризацию рабочих специальностей. Там планируются разные мероприятия, в том числе информационного характера, и наши ярмарки трудоустройства войдут в этот проект. Также мы будем пересматривать формат проведения конкурсов профмастерства, выводить их на новый уровень, чтобы они тоже стали инструментом популяризации.

Пусть тебя научат. Бесплатно

– Одно из направлений работы комитета по труду и занятости Псковской области – переподготовка и переобучение. Какие сейчас тренды в этом направлении и сколько нужно платить?

– Всё обучение бесплатное. Переобучиться можно по нацпроекту «Кадры» и по региональной программе. Перечень целевой аудитории, которая может этим воспользоваться, настолько широк, что обучиться может практически каждый. Также очень широк перечень профессий, но по рабочим специальностям он меньше, потому что переобучение большей частью происходит онлайн, а отучиться таким образом на токаря или фрезеровщика невозможно.

Сейчас очень многие хотят работать из дома – например, на маркетплейсах, в сфере IT, в разработке сайтов. Этому тоже можно обучиться. Также можно просто повысить квалификацию, освоить новое в своей профессии.

– Сколько человек в Псковской области прошли переобучение в прошлом году?

– Больше двух тысяч, по данным на ноябрь 2024 года, 70 % из них нашли новую работу. Думаю, что итоговая цифра за год приблизится к 75 %.

Добро пожаловать домой!

– Владимир Путин подчёркивал, что нам нужны люди, говорящие по-русски, являющиеся частью русской культуры и высококвалифицированными специалистами. Это тоже ваша целевая аудитория.

– Для нашего комитета создание центра «Соотечественник» стало очень важным и интересным проектом, благодаря ему мы смогли значительно расширить свою деятельность. Это тоже инструмент закрытия кадровой потребности и привлечения людей к жизни в Псковской области, ведь большинство соотечественников едут сюда с семьями, с детьми.

Раньше этой программой занимались, условно говоря, полтора человека, а теперь есть пусть и небольшой штат в семь человек, но люди целиком и полностью работают с этой целевой аудиторией. Они в десятки раз увеличили количество онлайн-консультаций, индивидуальных адресных сопровождений, разных мероприятий. Работа строится по принципу одного окна. Специалист полностью вникает в конкретную жизненную ситуацию и озвучивает все имеющиеся возможности.

Есть разные проекты и программы. С центром «Мой бизнес» запустили для соотечественников проект «Азбука предпринимательства». Было уже три выпуска и 12 человек оформили своё дело. Это очень приятно.

Имея дело с соотечественниками, важно включать эмоции, помогать, потому что это очень уязвимая категория граждан. Он переехали, им всё страшно, всё непонятно, а мы формируем сообщество, всех их собираем. На фестиваль Пушкинской поэзии, на «Курган дружбы» они едут вместе, между собой общаются, понимают проблемы и сложности друг друга и готовы оказывать содействие. Отсюда консультируют своих друзей и знакомых, особенно в Прибалтике. Такое «сарафанное радио» работает намного лучше, чем наши посты в соцсетях.

– Губернатор Михаил Ведерников, говоря о работе центра «Соотечественник», отметил, что через него менее чем за год прошло около тысячи человек. Кто эти люди и откуда они?

– Это люди, которые либо приехали, либо ещё собираются приехать по госпрограмме переселения соотечественников. Топ-три стран – Туркменистан, Латвия и Армения. Поток из Прибалтики увеличивается, в Латвии сработало именно «сарафанное радио», потому что очень сложно проводить презентации наших программ. Латвийская служба безопасности очень много блокирует, чтобы информация не распространялась. Но при этом мы находим инструменты распространения информации своими способами.

– При переезде в Россию соотечественника ждёт масса бюрократических процедур. В любой стране мира процесс получения ВНЖ или гражданства совсем не прост. Помогаете ли вы в этом направлении?

– Раз в месяц всех, кто в этом месяце приехал, собираем, приглашаем представителей МВД, системы образования, других направлений. Они проводят презентации, отвечают на вопросы, консультируют. Ещё в центре есть юрист, который помогает исправлять и заполнять документы, может позвонить и попросить о том, чтобы побыстрее человека приняли.

– Что можете сказать о своих коллегах?

– Мои коллеги в каком-то смысле – мои друзья, потому что мы очень много времени вместе на работе проводим, и я бы не сделала ничего, если бы не они. В них я черпаю поддержку. Это люди, которые позволяют переживать сложные моменты, не опуская рук, и вершить вдохновляющие дела.