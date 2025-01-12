В Пулково из-за плохих погодных условий задержали около 90 рейсов

23:21, 12 января 2025, ПАИ

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержано около 90 рейсов из-за двух временных остановок приёма и отправки самолётов, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга продолжает проводить надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Пулково.

Сообщается, что по указанию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту Пулково продолжает функционировать мобильная приёмная. Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев выехал для контроля за соблюдением прав пассажиров и за работами по очистке взлётно-посадочной полосы.

Аэропорт Пулково приостановил свою деятельность в первой половине дня 12 января из-за неблагоприятных метеорологических условий, а также во второй половине дня для расчистки взлётно-посадочной полосы. В течение трёх часов после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилёт и вылет. Ранее сообщалось, что более 700 сотрудников обеспечивает работу аэропорта на перроне и в терминале, а для уборки снега привлечено свыше 100 единиц техники.

Напомним, что непогода сегодня обрушилась и на Псковскую область. В частности, в регионе энергетики ликвидируют последствия циклона «Чарли». В регион едут энергетики из других субъектов для восстановления электроснабжения.