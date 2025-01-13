Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова
Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила член Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам отчётного совещания с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества».
«Работа псковского филиала фонда «Защитники Отечества» очень важна, сегодня как никогда нужно поддерживать участников СВО. Много мер поддержки принимается как на региональном, так и на федеральном уровне. Эти меры принимаются большим спектром, благодаря этому они отражаются и на участниках СВО, и на членах их семей. Но в любой работе есть вопросы, поэтому сегодняшнее совещание необходимо не только для подведения итогов, но и для решения возникающих задач», – подчеркнула Наталья Мельникова.
На совещании по итогам работы фонда, в частности, сообщалось, что в 2024 году за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества» обратились больше семи тысяч псковичей, почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов.
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Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова
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Почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов