Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова

11:14, 13 января 2025, ПАИ

Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила член Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам отчётного совещания с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества».

«Работа псковского филиала фонда «Защитники Отечества» очень важна, сегодня как никогда нужно поддерживать участников СВО. Много мер поддержки принимается как на региональном, так и на федеральном уровне. Эти меры принимаются большим спектром, благодаря этому они отражаются и на участниках СВО, и на членах их семей. Но в любой работе есть вопросы, поэтому сегодняшнее совещание необходимо не только для подведения итогов, но и для решения возникающих задач», – подчеркнула Наталья Мельникова.

На совещании по итогам работы фонда, в частности, сообщалось, что в 2024 году за помощью в филиал фонда ​«Защитники Отечества» обратились больше семи тысяч псковичей, почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов.