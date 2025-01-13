Сотрудников «Медиацентра 60» наградил прокурор Псковской области

12:04, 13 января 2025, ПАИ

Сотрудников «Медиацентра 60» наградил прокурор Псковской области Андрей Мошков во время торжественного мероприятия, посвящённого празднованию 303-й годовщины со дня образования российской прокуратуры, которое проходит в Пскове сегодня, 13 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Андрей Мошков вручил директору АНО ИД «Медиацентр 60» Ирине Фёдоровой, главному редактору телеканала «Первый Псковский» Владиславе Поляковой и ассистенту режиссёра телеканала Владиславу Субботину благодарности.

Напомним, программа «Территория закона», которую совместно с региональными органами прокуратуры готовит телеканал «Первый Псковский», вышла в финал Всероссийского конкурса Генеральной прокуратуры России.

Программа «Территория закона» впервые вышла в эфир больше двух лет назад и с тех пор не прекращает говорить об острых темах на понятном для зрителей языке, помогает ориентироваться в законах России. Уже вышло около 50 выпусков, которые собрали тысячи просмотров и затронули десятки актуальных тем.