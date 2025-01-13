Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Выдача ипотеки в России сократилась почти на 40%

По итогам 2024 года выдача ипотеки в России сократилась на 39 % по сравнению с 2023 годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчёты ВТБ.

Фото: ПАИ

В прошлом году итоговая сумма выданных ипотечных кредитов составила около 4,8 триллиона рублей, когда в 2023 году было выдано займов на 7,8 триллиона рублей. Показатели минувшего года сопоставимы с 2022 годом – тогда сумма составила 4,9 триллиона рублей.

В декабре прошедшего года, по оценке ВТБ, выдачи ипотеки в России на 4 % превысили показатели ноября 2024 года и составили 270 миллиардов рублей. Основной объём выданных кредитов пришёлся на семейную ипотеку – за год программа достигла 84 % выданных ипотечных кредитов.

Ипотека в 2025 году будет зависеть от инициатив правительства страны по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая вновь может стать драйвером ипотечного рынка, подчеркнул начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить объёмы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек.

Напомним, что с начала года изменились госпошлины на сделки с недвижимостью – теперь они будут зависеть от кадастровой стоимости объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 января 2025

Выдача ипотеки в России сократилась почти на 40%
13 января 2025

В США поставили рекордное количество российского шоколада
13 января 2025

Стоимость аренды квартир в России выросла более чем на 30%
11 января 2025

Когда ждать скидок на автомобили, рассказал автоэксперт
11 января 2025

Депутат Госдумы напомнила об индексации пенсий на 14,75% в апреле
11 января 2025

Средняя сумма автокредита по России снизилась на 12%
11 января 2025

Депутат Госдумы предложила делить пенсионные баллы при разводе супругов
10 января 2025

Как подорожают зарубежные туры, рассказали в АТОР

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...