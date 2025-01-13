Выдача ипотеки в России сократилась почти на 40%

12:54, 13 января 2025, ПАИ

По итогам 2024 года выдача ипотеки в России сократилась на 39 % по сравнению с 2023 годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на подсчёты ВТБ.

В прошлом году итоговая сумма выданных ипотечных кредитов составила около 4,8 триллиона рублей, когда в 2023 году было выдано займов на 7,8 триллиона рублей. Показатели минувшего года сопоставимы с 2022 годом – тогда сумма составила 4,9 триллиона рублей.

В декабре прошедшего года, по оценке ВТБ, выдачи ипотеки в России на 4 % превысили показатели ноября 2024 года и составили 270 миллиардов рублей. Основной объём выданных кредитов пришёлся на семейную ипотеку – за год программа достигла 84 % выданных ипотечных кредитов.

Ипотека в 2025 году будет зависеть от инициатив правительства страны по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая вновь может стать драйвером ипотечного рынка, подчеркнул начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить объёмы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек.

Напомним, что с начала года изменились госпошлины на сделки с недвижимостью – теперь они будут зависеть от кадастровой стоимости объекта.