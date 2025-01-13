Более 600 комплектов юбилейных медалей вручили псковским супружеским парам в 2024 году

15:20, 13 января 2025, ПАИ

Комитет юстиции Псковской области в 2024 году подготовил 611 комплектов юбилейных медалей, которые вручили псковским супружеским парам. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

Эти медали главы городов, муниципальных районов и округов вручали юбилярам, в том числе в рамках торжественных мероприятий, организованных органами ЗАГС.

Ранее сообщалось, что 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги из Струг Красных. Также пара из Красногородска – Иван и Любовь Фёдоровы – отпраздновала 50-летие супружеской жизни в декабре 2024 года.