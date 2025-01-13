80 тысяч человек посетили «Сказочный лес» в Пскове

15:45, 13 января 2025, ПАИ

80 тысяч человек посетили парк световых фигур «Сказочный лес» в Пскове с 20 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это место в парке Строителей стало центром новогоднего настроения. Магия огней и сказочные инсталляции подарили каждому незабываемые, яркие впечатления», – отметили в Театрально-концертной дирекции региона.

Ранее сообщалось, что 5 000 гостей и жителей Пскова посетило рождественские гулянья «Рождество начинается здесь» в парке Строителей, которые проходили 7 января.

Напомним, что всю новогоднюю иллюминацию планируют начать демонтировать в Пскове с 20 января.