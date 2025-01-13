О развитии маникюра и педикюра в Пскове рассказал бизнесмен. Главное

17:57, 13 января 2025, ПАИ

Основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 13 января.

Главное из эфира: