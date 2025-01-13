О развитии маникюра и педикюра в Пскове рассказал бизнесмен. Главное
Основатель псковской сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 13 января.
Главное из эфира:
- преодолеть трудности бизнеса помогает налаженная коммуникация;
- чтобы бизнес приносил доход, следует построить чёткую структуру его ведения, а также следить за показателями в цифрах – так станет видно, где есть какие-либо недочёты;
- рынок мужского маникюра – перспективное направление развития бизнеса в Пскове. Всё больше мужчин стали пользоваться услугами мастера ногтевого сервиса;
- нужно проводить ежедневную работу над качеством сервиса – это поможет не только сохранить клиентов, но и привлечь новых;
- кредит – хороший инструмент для бизнеса, однако важно уметь грамотно распоряжаться банковскими средствами.
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