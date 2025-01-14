Метели со снегопадами и морозы будут сменять друг друга на Северо-Западе

11:39, 14 января 2025, ПАИ

Метели со снегопадами и морозы будут сменять друг друга на Северо-Западе России, сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбы регионов.

Всю неделю в большинстве регионов СЗФО будет неустойчивая погода. На смену сильным снегопадам в середине недели придут кратковременные морозы до -30 градусов, а затем вернутся оттепели со снегом и дождём.

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи в регионе работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.

Отметим, что 15 января в Псковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура в течение суток составит от 0 до +3 градусов. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах будет гололедица.