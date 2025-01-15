Энергетики восстановили уже 4,5 тысячи километров ЛЭП в Псковской области

15:49, 15 января 2025, ПАИ

Энергетики восстановили 4,5 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после сильных снегопадов. Энергетики включили 222 линии электропередачи и 2953 трансформаторные подстанции, сообщается в телеграм-канале компании «Россети Северо-Запад».

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

В Псковской области работают специалисты из соседних регионов. На смене 140 бригад, задействованы 152 единицы техники.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.