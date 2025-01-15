За 2024 год собственные доходы бюджета Псковской области составили более 43 млрд рублей

18:31, 15 января 2025, ПАИ

В Псковской области исполнение доходов консолидированного бюджета в 2024 году составило 71,3 миллиардов рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«По традиции в январе подводим итоги исполнения бюджета. Небольшие корректировки ещё будут, но уже сейчас мы можем говорить об исполнении доходов консолидированного бюджета в 2024 году на уровне 71,3 миллиардов рублей. Несмотря на все сложности, мы преодолели показатели рекордного 2023-го, когда взяли планку 70,2 миллиардов», – сказал губернатор.

Таким образом, с 2017 года не было допущено падения доходов. Только рост, отметил глава региона.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что львиную часть роста бюджета теперь формирует собственная экономика. Так, по итогу прошлого года собственные доходы бюджета региона составили 43,7 миллиардов рублей. Во многом это благодаря программе ИПСЭР, большую часть средств которой мы вложили в развитие ОЭЗ «Моглино», поддержку предприятий и сферы туризма», – подчеркнул Михаил Ведерников.