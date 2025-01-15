Члены семей участников СВО поделились своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» в Пскове
«Поезд Победы» стал в Пскове одной из самых посещаемых экспозиционных площадок. Всего выставку, посвящённую страницам Великой Отечественной войны, в Пскове, по предварительным оценкам, посетило более двух тысяч человек. Члены семей участников СВО поделились своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» в Пскове с корреспондентом ПАИ.
«Экспозиции «Поезда Победы» мне понравились. Очень интересно и разнообразно. Хорошо, что были предоставлены наушники, удалось полностью погрузиться в то время и осознать, сколько пережито трудностей в военное время», – рассказала супруга участника СВО Ольга Микова.
Выставка пользовалась популярностью и у детей. В частности, на экскурсии побывали и дети участников спецоперации.
«В один момент было очень грустно, захотелось даже заплакать. Особенно тогда, когда показывали то, как проводили опыты над людьми», – поделился своими впечатлениями сын участника СВО Роман Никулин.
«Мне понравилась выставка. Смог ощутить частичку тех переживаний, которые испытывали люди в годы Великой Отечественной войны. Я сейчас понимаю, как нужна поддержка тем, кто сейчас на спецоперации», – сказал сын участника СВО Даниил Филонов.
Добавим, уникальная передвижная экспозиция находилась в городе 14 и 15 января, все «окна» на экскурсии в «Поезд Победы» были заняты, отметили организаторы.
Ранее «Поезд Победы» смогли посетить жители Великих Лук и Дно.
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Члены семей участников СВО поделились своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» в Пскове
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