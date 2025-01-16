Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области

Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области. Фото: ПАИ

Ознакомиться со списком можно здесь, а также здесь.

Каждый год в России продается более миллиона натуральных новогодних елок, что приводит к образованию около трёх тысяч тонн потенциальных отходов. Как отмечает Министерство природы России, после праздников эти деревья становятся твердыми коммунальными отходами. Они забивают контейнеры и создают трудности при погрузке мусоровозов, хотя их можно использовать для благоустройства, в сельском хозяйстве, животноводстве, а также других сферах.

В связи с этим ППК «Российский экологический оператор» запускает информационную кампанию под названием «Ёлочный круговорот». На сайте и в приложении «Уберу» представлена карта пунктов сбора деревьев по всей стране, а также информация о правильной утилизации елей и методические рекомендации по организации сбора деревьев после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что акцию «Ёлки-палки» запустили в Пскове. Адреса для сдачи также можно найти здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 января 2025

Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области
16 января 2025

До +5 градусов ожидается в Псковской области 17 января
16 января 2025

Около 5,3 тысячи жителей Псковской области посетили «Поезд Победы»
16 января 2025

В Псковской области определён список мест для крещенских купаний
16 января 2025

Почти миллион пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за год
16 января 2025

В Пскове место для купания в Крещение оборудуют ближе к городскому пляжу
16 января 2025

80-ю годовщину со дня образования празднуют в Пыталовском округе
16 января 2025

76% псковичей считают себя трудоголиками

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...