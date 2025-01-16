Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области

11:43, 16 января 2025, ПАИ

Места сбора новогодних деревьев организовали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ознакомиться со списком можно здесь, а также здесь.

Каждый год в России продается более миллиона натуральных новогодних елок, что приводит к образованию около трёх тысяч тонн потенциальных отходов. Как отмечает Министерство природы России, после праздников эти деревья становятся твердыми коммунальными отходами. Они забивают контейнеры и создают трудности при погрузке мусоровозов, хотя их можно использовать для благоустройства, в сельском хозяйстве, животноводстве, а также других сферах.

В связи с этим ППК «Российский экологический оператор» запускает информационную кампанию под названием «Ёлочный круговорот». На сайте и в приложении «Уберу» представлена карта пунктов сбора деревьев по всей стране, а также информация о правильной утилизации елей и методические рекомендации по организации сбора деревьев после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что акцию «Ёлки-палки» запустили в Пскове. Адреса для сдачи также можно найти здесь.