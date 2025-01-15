Концерт «Посвящение Магомаеву» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии

17:07, 16 января 2025, ПАИ

8 февраля в Псковской областной филармонии состоится второй концерт «Посвящение Магомаеву» эстрадно-джазового оркестра Псковской области под руководством Евгения Баранчикова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«После успешной премьеры, 8 декабря, мы рады снова погрузиться в мир удивительной музыки великого артиста, чья страсть и талант подарили нам незабываемые мелодии, – отметили в ТКД. – Концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву» – это выражение благодарности и дань памяти легенде сцены и его творчеству».

В исполнении эстрадно-джазового оркестра Псковской области прозвучат известные композиции Муслима Магомаева и авторские аранжировки на его произведения. Со сцены прозвучат «Синяя вечность», «Чёртово колесо», «Свадьба».

О новом эстрадно-джазовом оркестре, аншлаге на первом концерте, об одном из лучших саксофонистов страны и псковском джазе читайте в интервью с музыкантами.

Как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков.