За три года почти 40% жителей России сменили профессию

08:34, 17 января 2025, ПАИ

За последние три года 38% россиян освоили новую специальность, пишут «Известия».

Чаще всего другую профессию с 2022-го по 2024-й выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора. Реже всего из «старой» профессии уходили врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты.

Активнее других новые специальности осваивали жители дальневосточных регионов, а реже всех — в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Дагестане, Москве и на Чукотке.

Большинство выбирали для смены работу администратора. В список специальностей по притоку кадров также вошли должности менеджера, аналитика, бухгалтера и руководителя проектов.