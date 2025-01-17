Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За три года почти 40% жителей России сменили профессию

За последние три года 38% россиян освоили новую специальность, пишут «Известия».

Чаще всего другую профессию с 2022-го по 2024-й выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора. Реже всего из «старой» профессии уходили врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты.

Активнее других новые специальности осваивали жители дальневосточных регионов, а реже всех — в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Дагестане, Москве и на Чукотке.

Большинство выбирали для смены работу администратора. В список специальностей по притоку кадров также вошли должности менеджера, аналитика, бухгалтера и руководителя проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Для соотечественников организуют экскурсию в Псковские теплосети

17 января 2025

Ставить на стол медовые лакомства советует сегодня народный календарь
16 января 2025

За соблюдением права псковских сотрудников на выходной для прохождения диспансеризации будет следить областная прокуратура
16 января 2025

Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после сильных снегопадов
16 января 2025

Михаил Ведерников – о контроле за реализацией нацпроектов: Работа в этом направлении всегда в зоне особого внимания
16 января 2025

Алексей Наумец рассмотрел обращения семей участников СВО из Красногородского округа
16 января 2025

Связь между автошколами и ДТП по вине водителей проанализируют в Псковской области
16 января 2025

Фейк о взятии биометрических данных на дому опровергли псковские правоохранители

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...