Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда вынесла окончательный приговор по делу о взятке экс-чиновника
Апелляционная инстанция Псковского областного суда оставила без изменений решение Псковского городского суда от 28 октября 2024 года, согласно которому гражданин Е., занимавший на момент совершения преступления должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, был признан виновным в получении взятки в виде денег через посредника за незаконное бездействие в пользу взяткодателя. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Суд назначил окончательное наказание, учитывая обвинительный приговор Псковского городского суда от 17 июня 2024 года за аналогичное преступление, на основании частей 3, 4 и 5 статьи 69 УК РФ.
Гражданин Е. был приговорён к лишению свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 420 тысяч рублей и лишение права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок три года и шесть месяцев.
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