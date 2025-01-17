Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда вынесла окончательный приговор по делу о взятке экс-чиновника

19:24, 17 января 2025, ПАИ

Апелляционная инстанция Псковского областного суда оставила без изменений решение Псковского городского суда от 28 октября 2024 года, согласно которому гражданин Е., занимавший на момент совершения преступления должность, связанную с осуществлением функций представителя власти, был признан виновным в получении взятки в виде денег через посредника за незаконное бездействие в пользу взяткодателя. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд назначил окончательное наказание, учитывая обвинительный приговор Псковского городского суда от 17 июня 2024 года за аналогичное преступление, на основании частей 3, 4 и 5 статьи 69 УК РФ.

Гражданин Е. был приговорён к лишению свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 420 тысяч рублей и лишение права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок три года и шесть месяцев.